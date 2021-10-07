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Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

Виктория Ивашечкина
08:48 07.10.2021
Президент Белоруссии пожелал российскому лидеру крепкого здоровья, бодрости духа.
Лукашенко поздравил Путина с днем рождения
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил главу РФ Владимира Путина с днем рождения.

«С вашей созидательной государственной деятельностью и беззаветным служением Отечеству неразрывно связаны защита национальных интересов, укрепление и повышение потенциала, роли и влияния России на международной арене», - заявил Лукашенко в поздравлении, которое опубликовано на сайте белорусского президента. 

Лукашенко также упомянул, что внимание, которое Путин уделяет белорусско-российским интеграционным процессам, будет дальше способствовать развитию двустороннего многопланового сотрудничества.

В своем поздравлении Лукашенко пожелал российскому лидеру крепкого здоровья, бодрости духа, успешного претворения в жизнь всех планов.

Напомним, в четверг, 7 октября, президент России Владимир Путин в четверг отмечает 69-й день рождения.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что в день рождения у Владимира Путина есть рабочие планы. Однако вечером он отметит праздник с родными и близкими.

По словам представителя Кремля, самоизоляция не повлияет на празднование дня рождения президента России.

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