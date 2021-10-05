В Кремле рассказали, как Путин проведет день рождения

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что в день рождения у Владимира Путина есть рабочие планы. Однако вечером он отметит праздник с родными и близкими.

Напомним, президент России в четверг, 7 октября, отмечает 69-й день рождения.

«Насколько мне известно, у него есть рабочие планы на этот день, несмотря на день рождения, но вы знаете, он частенько проводит рабочие мероприятия», - отметил Песков.

По словам представителя Кремля, чаще всего именно вечером Путин празднует день рождения в кругу семьи.

Кроме того, Песков отметил, что самоизоляция не повлияет на празднование дня рождения президента России.

Во вторник, 14 сентября, президент России Владимир Путин ушел на самоизоляцию из-за случаев заболеваемости коронавирусом в его окружении. При этом в Кремле отметили, что сам российский лидер не болеет.

В среду, 29 сентября, Владимир Путин фактически вышел из режима двухнедельной самоизоляции. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.