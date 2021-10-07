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Роспотребнадзор разъяснил условия доступа в COVID-free зоны на Урале

Майя Мусиенко
08:23 07.10.2021
Для нахождения в подобных местах потребуется QR-код.  
Роспотребнадзор разъяснил условия доступа в COVID-free зоны на Урале
© Фото: Антон Денисов, РИА Новости
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Посетители свободных от COVID-19 зон в Свердловской области смогут попасть в них только по QR-коду, который подтверждает вакцинацию или перенесенный за последние полгода коронавирус. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

«Доступ в эти зоны будет возможен для граждан, имеющих иммунитет к новой коронавирусной инфекции либо после вакцинации, либо после перенесенного в последние 6 месяцев заболевания COVID-19», — написано на сайте ведомства.

Отдельно уточняется, что отрицательные результаты ПЦР-тестов для посещения COVID-free зон не подойдут.

По информации Роспотребнадзора, местные власти рассматривают вероятность ограничения посещений предприятий общепита, а также музеев, концертных и выставочных залов, санаториев, баз отдыха, бассейнов, тренажерных залов, а также других организаций с массовым посещением граждан.

Ранее вирусолог НИЦ имени Гамалеи Минздрава, профессор Александр Бутенко заявил, что причиной «новой волны» коронавируса в России стало распространение индийского штамма. 

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