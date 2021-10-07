Поразить все цели: под Нижним Новгородом стартовал заключительный этап конкурса артиллеристов

Под Нижним Новгородом определяют лучших артиллеристов. На полигоне Мулино начался заключительный этап конкурса имени маршала Передельского.

Все проходит под наблюдением комиссии главного командования Сухопутных войск. Расчетам необходимо поразить три цели на дистанции до полутора километров.

Самоходной гаубице «Мста-С» требуется одна минута для запуска семи снарядов. Каждый весит по 45 килограммов. За это время в сторону неприятеля отправляется почти 350 килограммов боеприпасов. Подготовка занимает больше времени чем сама стрельба.

Конкурс продлится до конца этой недели. Причем, стрельбы проходят и в ночное время. Батарейный расчет также выполнят нормативы по скоростному уходу на запасные позиции, приемы контрбатарейной стрельбы и огневого вала. Всего в соревнованиях участвуют более 50 лучших артиллеристов от каждого военного округа.

В сентябре в преддверии празднования Дня Сухопутных войск РФ на полигоне Юргинский в Кемеровской области прошло масштабное учение артиллерийских и мотострелковых подразделений общевойскового объединения Центрального военного округа.

По замыслу учения в ходе воздушной разведки расчеты БПЛА «Орлан-10» выявили передовые подразделения наступающего «противника» на бронетехнике.