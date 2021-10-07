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СМИ: Число жертв землетрясения в Пакистане возросло до 20 человек

Майя Мусиенко
07:36 07.10.2021
Подземные толчки привели к обрушению зданий, обломки которых погребли под собой людей.
СМИ: Число жертв землетрясения в Пакистане возросло до 20 человек
© Фото: XinHua, globallookpress
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Число погибших в результате землетрясения магнитудой 5,7 балла, произошедшего около 1.00 мск в четверг, 7 октября, на юге Пакистана возросло до 20 человек, более 300 местных жителей пострадали. Об этом сообщает газета Dawn со ссылкой на местное управление по борьбе со стихийными бедствиями.

По данным издания, подземные толчки ощущались в Кветте, Сибби, Пишине, Чамане и других городах провинции Белуджистан. В настоящий момент власти занимаются оценкой ущерба, причиненного стихийным бедствием. Сообщается, что разрушены местные административные здания.

Ранее стало известно, что больше всего от подземных толчков пострадал населенный пункт Харнай в гористой местности. Спасательные работы там серьезно осложняются отсутствием мощеных дорог, электричества и мобильной связи.

По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 5,7 балла началось в районе 3.00 (1.00 мск) 7 октября. Очаг находился на глубине 20 километров. Пакистан расположен на стыке Индостанской и Евразийской тектонических плит, это обстоятельство делает страну уязвимой для подземных толчков.

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