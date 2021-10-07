Десятки жертв: на юге Пакистана произошло мощное землетрясение

По меньшей мере 20 человек погибли при мощном землетрясении в провинции Белуджистан на юге Пакистана в ночь на четверг, 7 октября. Об этом сообщает AFP со ссылкой на местные власти.

Уточняется, что землетрясение стало причиной обрушения зданий, обломки которых погребли под собой людей. По словам представителя власти провинции Сухаила Анвара Хашми, при ЧП погибли женщина и шестеро детей. По словам главы местного управления по стихийным бедствиям Насира Насара, по предварительной оценке, погибло от 15 до 20 человек, однако число жертв может возрасти.

Больше всего от подземных толчков пострадал населенный пункт Харнай в гористой местности. Спасательные работы осложняются тем, что в нем отсутствуют мощеные дороги, нет электричества и мобильной связи.

Землетрясение также повлекло перебои с электроэнергией по всей провинции, из-за чего медицинскому персоналу в больнице пришлось пользоваться фонариками, чтобы осматривать и лечить раненых. Как уточнил агентству представитель здравоохранения Захур Тарин, у большинства пострадавших диагностированы переломы. Десятки человек после оказания первой помощи отправили на амбулаторное лечение, а около 40 тяжело раненых отправили на скорых в крупнейший город провинции Кветту.

По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 5,7 балла произошло около 3.00 (1.00 мск) 7 октября. Очаг находился на глубине 20 километров. Пакистан находится на стыке Индостанской и Евразийской тектонических плит, что делает страну уязвимой для подземных толчков.