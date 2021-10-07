Торжественный марш и награждение лучших: как завершились совместные учения РФ и Монголии «Селенга-2021»

На главной площади города Зуун Мод в Монголии, вблизи полигона «Дойтын Ам», состоялось торжественное шествие подразделений Восточного военного округа (ВВО) и ВС страны, посвященное церемонии закрытия учений «Селенга-2021».

В мероприятии принял участие замкомандующего войсками ВВО генерал-лейтенант Михаил Носулев, министр обороны Монголии Г. Сайханбаяр, а также начальник сухопутных войск страны Б. Амгаланбаатар. От российской стороны на церемонии закрытия присутствовал руководитель учений генерал-майор Игорь Тимофеев.

Министр обороны поприветствовал и поздравил участников международных военных учений. В обращении к военнослужащим он отметил, что отношения и сотрудничество в сфере обороны между Россией и Монголией стремительно развиваются в последние годы. Учения «Селенга» имеют важное значение в обеспечении безопасности двух стран.

После этого перед трибуной состоялось награждение отличившихся военнослужащих России и Монголии медалями министерства обороны и ценными подарками.

Торжественным маршем перед трибуной прошли подразделения ВВО и ВС Монголии, а в небе над площадью пролетели вертолеты армейской авиации ВВО Ми-8амтш и Ми-24.

Завершилось торжественное мероприятие выступлением российского сводного ансамбля «Селенга» на сцене театра города Зуун Мод, с насыщенной концертной программой. Военные артисты специально для монгольских гостей впервые исполнили песню на монгольском языке.

Совместное российско-монгольское военное учение «Селенга» направлено на борьбу с международным терроризмом. Ежегодно на учении разыгрываются различные эпизоды тактических действий и отрабатываются новые приемы современного боя.

Накануне сообщалось, что в Монголии завершилась активная фаза учений «Селенга-2021». В этом году военные впервые провели сосредоточенный огневой удар единой артиллерийской группой.