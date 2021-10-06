Уничтожить условного «противника»: в Монголии завершилась активная фаза учений «Селенга-2021»

Невероятно громко и с размахом прошли финальные стрельбы на совместных российско-монгольских учениях «Селенга-2021». На высокогорном полигоне «Дойтын Ам» завершилась активная фаза международных антитеррористических маневров.

Впервые наблюдать за действиями войск приехало практически все военное командование Монголии, а также премьер-министр страны.

Ракетами, танками, вертолетами и тяжелой артиллерией на террористов. Мощь сразу двух армий - России и Монголии - обрушилась на условного противника. Реактивные системы залпового огня «Град» зачищают точки сосредоточения сил боевиков.

Ракеты с вертолета Ми-24 разрезают воздух над полигоном Дойтын Ам. Он высокогорный - больше полутора тысяч метров над уровнем моря. Дебютный тренировочный полет выполняет армейская авиация Восточного военного округа (ВВО).

По легенде, подразделения противника больше по численности, чем объединенный контингент Вооруженных сил России и Монголии. Потому тактику совместных учений «Селенга-2021» в этом году изменили. Военные впервые провели сосредоточенный огневой удар единой артиллерийской группой.

Там, где по сезону сейчас температура ниже ноля, установилась жара. Степь буквально выжжена. Но огонь не прекращается ни на минуту. Командир тактической операции передает через связиста, что условные диверсанты подорвались на минах на подходе к стратегически важны объектам. Пора брать в плен оставшихся в живых.

Отработать действия при борьбе с международным терроризмом - это основная цель учений. В них задействовали полторы тысячи военнослужащих и свыше двухсот единиц боевой и специальной техники.

В этом году на «Селенге» многое было впервые: совместные полеты экипажей армейской авиации с тактическим приемом «Клещи» - разделение и выход вертолетов на боевой курс с двух флангов. Высокий статус со стороны Монголии придал и визит на учения премьер-министра. А начальник штаба тактической группы вооруженных сил принимающей стороны положительно отозвался о работе групп прикрытия, засады, минеров, зенитчиков России и Монголии.

Несколькими днями ранее летчики России и Монголии впервые провели совместные полеты на Ми-8 в рамках учений «Селенга-2021».