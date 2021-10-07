Печальный сценарий: ученый рассказал о возможном появлении нового коронавируса

Будущая пандемия может быть вызвана коронавирусом, передающимся от человека обратно к летучим мышам. Об этом заявил профессор американо-сингапурского медицинского университета Duke-NU, ведущий мировой эксперт зоонозных заболеваний, иммунологии летучих мышей и выявлении патогенов Ван Линьф.

Как отметил профессор Ван на Специальной ведомственной конференции по здравоохранению Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), большинство ученых сходятся во мнении, что вызывающий COVID-19 штамм Sars-CoV-2 есть у обитающих в Азии летучих мышей. Этот штамм, возможно, был передан «животному X», например, ящерам или циветтам, а затем перешел к человеку на рыбном рынке Уханя. Исследователей при этом удивило, что вирус может перейти и обратно от человека к животному.

Например, если зараженный человек надкусил фрукт, а его затем попробовала летучая мышь, то инфекция попадет в организм животного. Это, по словам профессора Вана, печальный сценарий, так как мыши могут переносить вирус без развития заболевания, однако он не перестанет мутировать, пишут «Известия».

«Вирус все еще может мутировать и передаваться животным X, Y или Z. Поэтому, когда этот мутировавший вирус передается животным X, Y, Z и попадает к человеку, мы получаем наши штаммы болезнь X, Y, Z или Sars-CoV-3», - сказал он.

Ранее научный сотрудник биологического факультета МГУ Илья Артюшин рассказал, можно ли заразиться коронавирусом от российских летучих мышей.