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Печальный сценарий: ученый рассказал о возможном появлении нового коронавируса

Анна Касаткина
06:06 07.10.2021
Появление новой вариации вируса возможно, если человек передаст инфекцию обратно летучей мыши.
Печальный сценарий: ученый рассказал о возможном появлении нового коронавируса
© Фото: MOD Russia via globallookpress
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Будущая пандемия может быть вызвана коронавирусом, передающимся от человека обратно к летучим мышам. Об этом заявил профессор американо-сингапурского медицинского университета Duke-NU, ведущий мировой эксперт зоонозных заболеваний, иммунологии летучих мышей и выявлении патогенов Ван Линьф.

Как отметил профессор Ван на Специальной ведомственной конференции по здравоохранению Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), большинство ученых сходятся во мнении, что вызывающий COVID-19 штамм Sars-CoV-2 есть у обитающих в Азии летучих мышей. Этот штамм, возможно, был передан «животному X», например, ящерам или циветтам, а затем перешел к человеку на рыбном рынке Уханя. Исследователей при этом удивило, что вирус может перейти и обратно от человека к животному.

Например, если зараженный человек надкусил фрукт, а его затем попробовала летучая мышь, то инфекция попадет в организм животного. Это, по словам профессора Вана, печальный сценарий, так как мыши могут переносить вирус без развития заболевания, однако он не перестанет мутировать, пишут «Известия».

«Вирус все еще может мутировать и передаваться животным X, Y или Z. Поэтому, когда этот мутировавший вирус передается животным X, Y, Z и попадает к человеку, мы получаем наши штаммы болезнь X, Y, Z или Sars-CoV-3», - сказал он.

Ранее научный сотрудник биологического факультета МГУ Илья Артюшин рассказал, можно ли заразиться коронавирусом от российских летучих мышей.

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