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МВД внесло изменения в правила выезда детей за границу

Иван Линдеманн
05:20 07.10.2021
Отмечается, что теперь родители, несогласные с выездом ребенка за рубеж, могут указать конкретные даты начала и окончания этого ограничения.
МВД внесло изменения в правила выезда детей за границу
© Фото: Boris Roessler dpa Globallookpress
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Министерство внутренних дел России подготовило изменения в закон, касающийся выезда детей за границу. Приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемый порядок подачи, отзыва, приема и учета заявлений о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина РФ», - сказано в документе.

Отмечается, что теперь родители, несогласные с выездом ребенка за рубеж, могут указать конкретные даты начала и окончания этого ограничения. Также по новым правилам можно ограничить детям выезд во все страны или же определить конкретный список. Кроме того, документ регламентирует отзыв заявления о несогласии на выезд. Для этого нужно прийти в территориальный орган МВД.

Коснулись изменения и учета заявлений.

«В случае, если заявитель не имеет возможности в силу физического недостатка самостоятельно проставить свою подпись в заявлении, должностное лицо, уполномоченное на прием заявлений, проставляет прочерк в графе заявления, предназначенной для подписи заявителя, с указанием соответствующих причин», - говорится в документе.

На этой неделе Владимир Путин поддержал идею введения в школах должности советника директора по воспитанию. Президент добавил, что соответствующее решение уже принято и подобные специалисты в современных российских школах обязательно появятся.

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