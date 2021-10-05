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Путин поддержал идею введения в школах должности советника директора по воспитанию

Ян Брацкий
15:10 05.10.2021
Советники по воспитанию возьмут на себя вопросы всестороннего развития школьников, организацию внеурочной деятельности и поддержку детских талантов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал идею введения в школах должности советника директора по воспитанию. Об этом глава государства заявил в ходе видеоконференции президиума Госсовета по вопросам и задачам субъектов в сфере общего образования.

«Конечно, люди должны заниматься этим профессионально. Это должны быть, наверное, прежде всего психологи, которые знают, что такое детская психология, умеют работать с этим предметом, умеют работать с детьми, совершенствуют свои знания и навыки. В современном мире, таком бурном, таком напряженном и требующем такой эмоциональной отдачи от любого, в том числе от маленького человека, конечно, очень важна помощь таких людей, профессиональных людей», - приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Президент добавил, что соответствующее решение уже принято и подобные специалисты в современных российских школах обязательно появятся.  

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