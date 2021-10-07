Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Названо лучшее время для оформления кредита

Анна Касаткина
04:00 07.10.2021
По словам эксперта, кредит лучше всего брать, когда банки закрывают отчетный период.
Названо лучшее время для оформления кредита
© Фото: pixabay
Читайте нас на:

Оформлять кредит лучше всего, когда банки закрывают отчетный период, то есть в конце месяца, квартала, полугодия или года. В этом случае можно получить дополнительные бонусы или несколько снизить процент по займу или кредитной карте, рассказал агентству «Прайм» финансовый аналитик Михаил Коган.

«Важно не зацикливаться на одном банке, а рассматривать предложения от нескольких, так как далеко не факт, что в приоритетном банке условия по процентам будут лучше, чем в других местах», - отметил эксперт.

Коган подчеркнул, что предельная долговая нагрузка по всем кредитным выплатам не должна превышать 50% от свободных средств домохозяйств ни при каких обстоятельствах. Кроме того, финансовая подушка, помимо расходов на несколько месяцев, должна включать и оплату кредитов, как минимум - их процентной части, пояснил он.

Эксперт также добавил, что нужно четко понимать, для чего берется кредит. Так, на краткосрочные цели брать кредит заемщику, у которого все в порядке с доходами и деньгами в целом, не стоит - гораздо дешевле обойдется накопить, уточнил Коган.

Ранее россиян предупредили об опасности пассивного дохода. По словам финансового аналитика Евгения Миронюка, легкомысленное отношение к нему может обернуться потерей средств.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.