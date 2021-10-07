Названо лучшее время для оформления кредита

Оформлять кредит лучше всего, когда банки закрывают отчетный период, то есть в конце месяца, квартала, полугодия или года. В этом случае можно получить дополнительные бонусы или несколько снизить процент по займу или кредитной карте, рассказал агентству «Прайм» финансовый аналитик Михаил Коган.

«Важно не зацикливаться на одном банке, а рассматривать предложения от нескольких, так как далеко не факт, что в приоритетном банке условия по процентам будут лучше, чем в других местах», - отметил эксперт.

Коган подчеркнул, что предельная долговая нагрузка по всем кредитным выплатам не должна превышать 50% от свободных средств домохозяйств ни при каких обстоятельствах. Кроме того, финансовая подушка, помимо расходов на несколько месяцев, должна включать и оплату кредитов, как минимум - их процентной части, пояснил он.

Эксперт также добавил, что нужно четко понимать, для чего берется кредит. Так, на краткосрочные цели брать кредит заемщику, у которого все в порядке с доходами и деньгами в целом, не стоит - гораздо дешевле обойдется накопить, уточнил Коган.

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