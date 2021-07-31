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Россиян предупредили об опасности пассивного дохода

Анна Касаткина
02:50 31.07.2021
Эксперт посоветовал владельцам капитала следить за ситуацией на рынках.
Россиян предупредили об опасности пассивного дохода
© Фото: pixabay
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Легкомысленное отношение к пассивному доходу может обернуться потерей средств. Об этом предупредил финансовый аналитик Евгений Миронюк.

Чтобы не остаться ни с чем, эксперт посоветовал отслеживать ситуацию на рынках, в политике и экономике, так как рынки иногда падают, недвижимость обесценивается, а валютные накопления обнуляются. Если за активами следит профессиональный управляющий, постоянно держать руку на пульсе нет необходимости, однако личный контроль все же должен присутствовать, пояснил специалист.

«Возможность большинства рыночных событий должна быть учтена заранее», — сказал Миронюк, отметив, что рыночные события не должны стать основанием для срочной ребалансировки портфеля.

Так, о вероятности повышения ключевой ставки Банком России его руководство предупреждало еще летом прошлого года. Повышение произошло раньше, чем планировалось, но это не значит, что срочная балансировка портфеля необходима, подчеркнул Миронюк.

Ранее финансовый аналитик перечислила частые ошибки берущих кредит россиян.

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