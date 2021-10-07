Атомная подлодка США столкнулась с неизвестным предметом
Никто из членов экипажа субмарины не пострадал, силовая ядерная установка повреждений не получила.
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Пресс-служба Тихоокеанского флота США сообщила о чрезвычайном происшествии с одной из подводных лодок. Накануне, во время погружения в международных водах Индо-Тихоокеанского региона, субмарина столкнулась с неизвестным объектом.
«USS Connecticut (SSN 22) столкнулась с объектом во время погружения во второй половине дня второго октября в международных водах в Индо-Тихоокеанском регионе. Опасных для жизни травм у экипажа нет», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы.
В результате инцидента ядерная силовая установка также не пострадала, отметили в ведомстве. Флот проводит расследование инцидента, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.