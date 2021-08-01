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При крещении подлодки ВМС США бутылка шампанского разбилась лишь с третьего раза

Анна Назайкина
08:07 01.08.2021
По традиции разбить бутылку с «напитком триумфа» о борт судна должна женщина.
При крещении подлодки ВМС США бутылка шампанского разбилась лишь с третьего раза
© Фото: United States Navy
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Во время церемонии крещения новой подлодки ВМС США в штат Коннектикут бутылку шампанского смогли разбить о борт судна только с третьего раза. Об этом сообщает «Интерфакс».

По американскому обычаю разбить бутылку с «напитком триумфа» должна именно женщина. Изначально планировалось, что эту почетную роль исполнит супруга экс-начальника штаба ВМС США Джонатана Гринерта. Но в итоге было принято решение, что обряд крещения исполнит его дочь Сара.

Девушка два раза произвела удар бутылкой по борту подводной лодки. Однако стеклянный сосуд не разбился, что для моряков считается дурным предзнаменование. Лишь после того, как инструктаж провели военные, Сара с третьего раза смогла разбить бутылку. Соответствующие кадры были опубликованы на сайте американских ВМС.

Речь идет о многоцелевой атомной подлодке USS Hyman G. Rickover (SSN 795). Она будет нести 12 крылатых ракет с дальностью действия 1,6 тысячи км. Ее водоизмещение составляет 7,8 тысяч тонн, длина - около 115 метров.

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