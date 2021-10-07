Арестованных за избиение пассажира московского метро поместили в карцер

Арестованные за избиение молодого человека в московском метро помещены в карцер СИЗО №7 на время карантина. Об этом сообщил член ОНК Москвы Константин Ким.

«Да, сегодня мы их посетили. Все они помещены в карцер на время карантина на общих основаниях», - приводит РИА Новости слова Кима.

Избиение молодого мужчины, получившее впоследствии широкий общественный резонанс, произошло 4 октября в вагоне московского метро на Арбатско-Покровской линии между станциями «Измайловская» и «Первомайская». Трое уроженцев Дагестана вели себя в подземке неадекватно: матерились и задирали пассажиров. Им сделала замечание девушка, после чего они обрушились на нее с оскорблениями. За девушку вступился другой пассажир по имени Роман, за это негодяи набросились на него толпой и жестоко избили. Всех нападавших оперативно задержала полиция, решением суда они были заключены под стражу.