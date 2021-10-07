Автоэксперт рассказал, когда лучше «переобувать» автомобиль

В России приближается нелюбимый многими автовладельцами сезон дополнительных трат и хлопот, касающихся «железных коней». Время, когда водители вынуждены «переобуть» свои машины с летней на зимнюю резину. О том, когда лучше это сделать и целесообразно ли использовать всесезонные покрышки, в беседе со «Звездой» рассказал автоэксперт Владимир Сажин.

«В настоящий момент стоит задуматься о качестве резины. Если она повидавшая виды или на ней начали стираться индикаторы износа, то нужно задуматься о том, чтобы поменять резину. Ни в коем случае не надо ставить шипы, потому что эти шипы сотрутся. На зимнюю резину стоит переходит, когда будут устойчивые морозы, и когда среднесуточная температура воздуха будет минус пять, минус шесть градусов», - объяснил специалист.

При этом Сажин добавил, что свойство летней резины заключается в том, что «она сама по себе жесткая, и на морозе она становится вообще дубовой», в результате чего сцепление с дорогой становится равно нулю.

Говоря об использовании так называемой всесезонной резины, эксперт подчеркнул, что ее можно применять в зависимости от состояния дорожного покрытия: если дорогу коммунальные службы чистят до асфальта, то всесезонная резина вполне подойдет, если водитель будет выезжать на трассы, где дорога не убирается, то там, по его словам, стоит задуматься о шипованных покрышках.