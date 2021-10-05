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«Резиновые» цены: почему в России резко подорожали зимние покрышки

Алексей Кошкин
19:47 05.10.2021
Стоимость услуг шиномонтажа в нашей стране также выросла.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Вопрос смены летней резины на зимнюю этой осенью для российских автомобилистов встал ребром. Купить БУ или новые зимние шины теперь не дорого, а очень дорого. Резкое подорожание резины произошло по всей стране и в среднем на рекордные 25%.

Эксперты считают, что россияне могут даже столкнуться с исчезновением зимних шин из продажи, особенно дешевых моделей. С конца сентября средняя цена четырех подержанных колес выросла до 14,5 тысяч рублей, а новая резина перекатила за порог в 44 тысячи рублей.

Специалисты утверждают, что это происходит на фоне общего подорожания сырья, издержек производства, а также внедрения системы маркировки.

«В каждой группе, где маркировка введена, выявляется большое количество компаний, которые работали на рынке незаконно. На сегодняшний день вся продукция шинная, которая находится в обороте, когда мы приходим в магазин и покупаем шины, на ней должна быть цифровая маркировка, такой дата-матрикс код, похожий на куар-код. Чтобы каждый покупатель с помощью мобильного приложения "честный знак" мог проверить, что он покупает», - объяснил представитель Единой системы цифровой маркировки Реваз Юсупов.

Подорожали не только зимние шины, но и услуги шиномонтажа. К тому же автовладельцы переплачивают и за уловки, которые повышают стоимость работ при сезонной замене покрышек. При этом навязанные допуслуги дороги и часто вообще не нужны.

«Какое то время активно продвигали, сейчас уже меньше к счастью, это накачка шин азотом. Кто изучал физику, то сразу понимает, что это пустое. Можно, например, обладая несложными навыками, можно показать клиенту, что его диск кривой, хотя он на самом деле ровный», - предупредил сотрудник автомастерской.

Нередко в погоне за прибылью работники шиномонтажа специально ищут незначительные дефекты на колесах, чтобы убедить в необходимости сделать срочный ремонт. А иногда могут сами намерено испортить покрышки.

Но главная уловка: чем больше шины, тем дороже их поменять. Хотя работы практически никак не отличаются, но в большинстве автомастерских за каждый дюйм колеса требуют дополнительную плату.

В Новосибирске сотрудники небольшой автомастерской объявили бойкот сезонному росту цен на шиномонтаж. Этой осенью в их шиномотажке услуга «переобуться к сезону» не подорожала, а наоборот подешевела.

«Цены выросли сильно на зимнюю резину, соответственно не хватает у людей денег купить ее, ну кто-то жалуется что не хватает денег купить ее, пенсии и так далее. Мы пошли на уступки, пожалели людей и сделали скидку 15% на шиномонтаж», - объяснил сотрудник шиномонтажной мастерской Юрий Хамошин.

Специалисты советуют перепроверять любые рекомендации автомобильных мастеров, ведущие к лишним тратам, и пользоваться только проверенными сервисами.

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