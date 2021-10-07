В «Газпроме» спрогнозировали рекордные поставки газа в Европу

«Газпром» в этом году может побить предыдущие рекорды по поставкам газа в Европу. Об этом заявил председатель совета директоров компании, специальный представитель президента РФ по взаимодействию с Форумом стран - экспортеров газа Виктор Зубков.

«То, что "Газпром", скорее всего, в этом году побьет предыдущие рекорды, такое может случиться. Тот прирост, который мы имеем сейчас, особенно последние месяцы, порядка 15-18%, говорит о том, что есть реальная возможность превысить те объемы поставок, которые были достигнуты в 2019-2020 годах», - сказал он на газовом форуме в Санкт-Петербурге.

По словам Зубкова, наблюдаемый рост цены свидетельствует о том, что «Газпром», как надежный поставщик, всегда обеспечивал и продолжает обеспечивать все контрактные обязательства.

«То, что “Газпром” надежный поставщик энергии, показали 50 лет поставок газа в Европу. Те страны, которые получают наш газ эти 50 лет, никогда не было проблем у них с газом. Вы видите, что в тех странах, которые имеют долгосрочные контракты, таких проблем сегодня нет», - отметил председатель совета директоров «Газпрома».

Он также обратил внимание на то, что те страны, которые в свое время отказались от долгосрочных контрактов и решили приобретать продукт на бирже, в настоящий момент столкнулись с рядом проблем.

В среду, 6 октября, цена на газ в Европе резко выросла до нового исторического рекорда. После открытия торгов стоимость на «голубое топливо» в Европе подскочила до 1 637 долларов за одну тысячу кубических метров, затем превысила отметку в 1 900 долларов.