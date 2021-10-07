Полицейский рассказал, как в Салехарде пенсионерка не поверила ему и перевела деньги мошенникам

В Салехарде полицейский пытался спасти пенсионерку от ловушки телефонных мошенников, однако она не поверила ему, после чего перевела денежные средства на счет злоумышленников. Об этом «Звезде» рассказал сотрудник уголовного розыска.

«Первого октября в городской отдел поступило сообщение о том, что в отношении неизвестной совершаются мошеннические действия, в связи с чем незамедлительно был осуществлен выезд по данному адресу... Было установлено, что неизвестная с кем-то по телефону разговаривала. При этом вела с ними диалог о том, что необходимо явиться в отделение банка», - сообщил он.

Поняв, что пенсионерка общается с мошенникам, правоохранитель подошел к ней, представился, показал свое служебное удостоверение и начал убеждать ее в необходимости прервать разговор со злоумышленниками.

«Начал убеждать ее в том, что те, кто звонят ей, могут быть мошенниками, что нужно прекратить разговор с ними. К сожалению, на мои просьбы, уговоры женщина никак не реагировала, продолжала идти в сторону отделения банка. Продолжил идти рядом с ней, убеждать ее», - рассказал сотрудник уголовного розыска.

Затем по рекомендации звонивших женщина направилась домой. Сотрудник полиции продолжил следовать за пенсионеркой, при этом рассказывая о различных способах мошенничества, о том, что преступники могут звонить с подменных номеров.

«Мои уговоры не возымели действия. В дальнейшем данная гражданка перевела свои денежные средства мошенникам, после чего обратилась к нам, что в отношении нее совершено мошенничество», - добавил полицейский.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев объяснил, что профессиональные мошенники имеют в своем арсенале ряд фраз, с помощью которых лишают бдительности своих жертв. С другой стороны, по словам специалиста, по этим фразам можно почти безошибочно вычислить злоумышленника, если сохранять спокойствие.