Правительство утвердило 42 стратегические инициативы развития России

Российское правительство утвердило перечень из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития РФ, которые будут реализовываться в форме федеральных проектов в течение двух этапов - до 2024 года и до 2030 года. Соответствующее заявление во время заседания кабмина сделал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Подписано распоряжение об утверждении перечня стратегических инициатив социально-экономического развития», - сказал глава кабинета министров.

Мишустин при этом подчеркнул, что данные проекты необходимы для более эффективного достижения национальных целей.

«Инициативы будут реализовываться в форме федеральных проектов. Всего инициатив - 42, они делятся по шести ключевым направлениям», - объяснил он.

Как отметил премьер, для каждой инициативы прописаны «конкретные результаты на двух горизонтах планирования» - до 2024 года и до 2030 года.

Ранее Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении одного миллиарда рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов.