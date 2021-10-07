Путин предложил Совбезу обсудить вопросы внутренней безопасности РФ
После озвученного предложения глава государства передал слово руководителю МВД РФ.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с Совбезом предложил обсудить вопросы внутренней стабильности и безопасности РФ.
«Мы сегодня обсудим вопрос обеспечения внутренней стабильности и безопасности России», - сказал глава государства.
После этого Путин передал слово руководителю МВД РФ Владимиру Колокольцеву для доклада.
Ранее заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков сообщил о предпринимаемых террористами попытках использования инфицированных COVID-19 для заражения населения ряда стран.