В стране и мире В Совбезе РФ рассказали о новой тактике террористов для распространения COVID-19 Анна Назайкина Уже отмечены попытки использования зараженных коронавирусом лиц для инфицирования гражданского населения, заявил Юрий Коков. © Фото: CDC, Unsplash Читайте нас на: Террористы предпринимали попытки использования инфицированных COVID-19 для заражения населения ряда стран. Об этом в беседе с «Российской газетой» заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков. «Уже отмечены попытки использования зараженных коронавирусом лиц для инфицирования гражданского населения. Такие действия, например, выявлены индийскими спецслужбами. В свою очередь, в Тунисе арестованы местные экстремисты, незаконно проникшие в казармы военнослужащих правоохранительных органов с целью инфицирования личного состава», - рассказал он. Кроме того, говоря о новых подходах террористов, замсекретаря Совбеза РФ отметил, что преднамеренные наезды на людей транспортными средствами стали встречаться реже. По его словам, это может быть связано с тем, что были приняты дополнительные меры безопасности в общественных местах, а также введены меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, связанные со скоплениями людей и проведением массовых мероприятий. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика