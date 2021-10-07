МРК «Великий Устюг» уничтожил мишени ракетами «Калибр» в Каспийском море

Экипаж малого ракетного корабля «Великий Устюг» выполнил стрельбу крылатыми ракетами «Калибр», сообщает пресс-служба Южного военного округа. Мишени, имитирующие объекты условного противника на побережье острова Чечень, были успешно поражены.

«Корабельная ударная группа Каспийской флотилии в ходе планового тактического учения в рамках итоговой проверки за 2021 учебный год выполнила пуски крылатых ракет комплекса "Калибр-НК" по береговым целям из акватории Каспийского моря», - говорится в сообщении.

Малые ракетные корабли «Град Свияжск» и «Углич» отработали электронные пуски ракет. Контроль за выполнением боевых упражнений осуществлял ракетный корабль «Дагестан».

Для обеспечения безопасности гражданского судоходства на период ракетной стрельбы морской полигон общей площадью свыше 1 500 морских миль был закрыт для гражданского судоходства. Безопасность выполнения боевого упражнения обеспечивали около 15 боевых кораблей и судов обеспечения Каспийской флотилии.

Анализ и оценка выполненных в море учебно-боевых задач будут проведены командованием Каспийской флотилии по данным технических средств наблюдения и контроля после возвращения кораблей в пункты базирования.