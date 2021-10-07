Песков рассказал о контактах с офисом Зеленского

Кремль контактирует с офисом президента Украины Владимира Зеленского, чтобы наметить перечень вопросов для встречи лидеров двух государств, однако понимание по ней пока отсутствует. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы неоднократно говорили о том, что действительно между офисом президента Украины и администрацией президента, с нашей стороны это Дмитрий Козак, действительно осуществлялись контакты с целью нащупать тот перечень вопросов, которые могли бы обсуждаться. И озвучивались, формулировались разные предложения, но пока в сухом остатке какое-то общее понимание и готовность к формулированию повестки дня возможной встречи отсутствуют», - заявил представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь российского лидера назвал контакты Путина и Зеленского маловероятными из-за позиции Киева. По словам Пескова, ситуация осложняется тем, что работа по реализации Минских соглашений «зашла в тупик».

Двадцать третьего сентября президент Украины заявил, что его встреча с Владимиром Путиным состоится, когда глава российского государства будет к ней готов.