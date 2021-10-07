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В Кремле прокомментировали дело основателя Group-IB Сачкова

Виктория Ивашечкина
14:10 07.10.2021
Ранее мать Ильи Сачкова обратилась к президенту РФ с просьбой о честном разбирательстве по этому делу.
В Кремле прокомментировали дело основателя Group-IB Сачкова
© Фото: Pexels
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не имеет права вмешиваться в следственные дела. Так представитель Кремля прокомментировал расследование в отношении основателя компании Group-IB Ильи Сачкова.

«Президент не имеет права вмешиваться в дела следствия. Насчет встречи с матерью, я не видел этого письма, мне неизвестно, что оно к нам входило, я даже не знаю, было ли оно отправлено», - сказал Песков.

Напомним, на прошлой неделе Лефортовский суд арестовал Сачкова на два месяца в рамках уголовного дела о государственной измене. Решение было обжаловано, Мосгорсуд рассмотрит апелляцию 21 октября.

Людмила Сачкова, мать основателя компании Group-IB, обратилась к президенту РФ с просьбой о честном разбирательстве по этому делу. Ее письмо было опубликовано Forbes.

Сачкова подозревают в госизмене, ему грозит до 20 лет лишения свободы. При этом он не признает свою вину в передаче разведывательных данных иностранным спецслужбам.

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