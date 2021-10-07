Более 30 тысяч военнослужащих ЮВО ревакцинировались от COVID-19
Прививку сделали в том числе курсантам военных образовательных учреждений и преподавательскому составу.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Более 30 тысяч военнослужащих Южного округа ревакцинировались от коронавируса. Все они ранее привились двумя компонентами отечественного препарата «Спутник V».
Прививку сделали в том числе курсантам военных образовательных учреждений и преподавательскому составу.
Прививают исключительно по желанию, с письменного согласия людей. Перед процедурой специалисты проводят медицинский осмотр и рассказывают вакцинируемым о воздействии препарата на организм.