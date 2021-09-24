Более 26 тысяч военнослужащих ЮВО ревакцинировались от COVID-19

Более 26 тысяч военнослужащих Южного военного округа ревакцинировались от COVID-19, сообщает пресс-служба ЮВО. В их число вошли те, кто уже был вакцинирован до января.

Российский препарат от коронавируса «Спутник-V» вводится внутримышечно - укол делают в плечо. Прививка двухкомпонентная, вначале необходимо поставить один компонент вакцины, а через три недели - второй.

Прививают исключительно по желанию, с письменного согласия людей. Перед процедурой медики проводят медицинский осмотр и рассказывают вакцинируемым о воздействии препарата на организм.

В настоящее время в Южном военном округе полный цикл вакцинации прошли более 260 тысяч человек, из них более 155 тысяч – военнослужащие и члены их семей, свыше 40 тысяч – гражданский персонал.

Кроме того, прививку сделали обучающимся в образовательных учреждениях Минобороны, сотрудникам организаций военного ведомства, во всех гарнизонах округа организована ревакцинация военнослужащих и медиков.