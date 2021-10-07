В стране и мире Следствие требует арестовать экс-замглавы Минпросвещения Марину Ракову Ян Брацкий Фигурантка уголовного дела своей вины не признает и заверяет, что никогда не пыталась скрыться от следствия. © Фото: Павел Лисицын, РИА Новости Читайте нас на: Следствие требует арестовать экс-замглавы Минпросвещения Марину Ракову по делу о крупном мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Тверского суда столицы. «В суд поступило ходатайство следствия ГУ МВД России по г. Москве об избрании в отношении обвиняемой Марины Раковой меры пресечения в виде заключения под стражу», - сказали в пресс-службе. Марина Ракова является фигуранткой уголовного дела о хищении более 50 миллионов рублей. В ее офисе и в квартире прошли обыски. Некоторое время она скрывалась от правосудия и была объявлена в федеральный розыск. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика