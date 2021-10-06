В стране и мире Названы лауреаты Нобелевской премии по химии Анна Назайкина Церемония вручения наград пройдет, как и в прошлом году, в онлайн-формате. © Фото: Steffen Trumpf, dpa, Globallookpress Читайте нас на: Ученые Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан получили Нобелевскую премию по химии за новые методы синтеза молекул. Об этом сообщает Нобелевский комитет. «Нобелевская премия по химии 2021 года была присуждена Бенджамину Листу и Дэвиду Макмиллану за развитие асимметричного органокатализа», - говорится в сообщении в Twitter. Из-за пандемии коронавирусной инфекции вручение наград второй год подряд пройдет в онлайн-формате. Помимо нобелевской медали и диплома ученые получат десять миллионов крон. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика