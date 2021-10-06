Названы лауреаты Нобелевской премии по химии
Церемония вручения наград пройдет, как и в прошлом году, в онлайн-формате.
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Ученые Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан получили Нобелевскую премию по химии за новые методы синтеза молекул. Об этом сообщает Нобелевский комитет.
«Нобелевская премия по химии 2021 года была присуждена Бенджамину Листу и Дэвиду Макмиллану за развитие асимметричного органокатализа», - говорится в сообщении в Twitter.
Из-за пандемии коронавирусной инфекции вручение наград второй год подряд пройдет в онлайн-формате. Помимо нобелевской медали и диплома ученые получат десять миллионов крон.