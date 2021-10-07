Раскрыты подробности взрыва на танкере «Семен Дежнев» в Иркутской области

Взрыв на нефтяном танкере «Семен Дежнев» на реке Лене в Иркутской области произошел во время зачистки танков. Об этом «Звезде» сообщили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта.

«По сообщению оперативного дежурного Росморречфлота, сегодня на танкере “Семен Дежнев”... во время зачистки танков произошел взрыв паров горюче-смазочных материалов. Пострадали два человека. Их состояние уточняется», - рассказал пресс-секретарь агентства Алексей Кравченко.

Как уточняется, в настоящий момент судно находится на рейде населенного пункта Петропавловское - это среднее течение реки Лены, приблизительно в 100 километрах ниже по течению от города Киренска.