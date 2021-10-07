СМИ сообщили о взрыве на нефтяном танкере в Иркутской области
Как уточняется, в результате происшествия пострадали два человека.
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Взрыв произошел на нефтяном танкере «Семен Дежнев» на реке Лене в Иркутской области в районе населенного пункта Петропавловское. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Около 10:30 мск в Иркутской области в акватории Лены на нефтетанкере "Семен Дежнев" произошел взрыв паров нефтепродуктов», - сообщили агентству.
Как уточняется, в результате происшествия пострадали два человека.