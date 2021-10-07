СМИ сообщили о взрыве на нефтяном танкере в Иркутской области

Взрыв произошел на нефтяном танкере «Семен Дежнев» на реке Лене в Иркутской области в районе населенного пункта Петропавловское. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Около 10:30 мск в Иркутской области в акватории Лены на нефтетанкере "Семен Дежнев" произошел взрыв паров нефтепродуктов», - сообщили агентству.

Как уточняется, в результате происшествия пострадали два человека.