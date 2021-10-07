«Паршивая овца стадо портит»: в Общественной палате Дагестана высказались о драке в метро

Член Общественной палаты Дагестана Алюсет Азизханов в беседе со «Звездой» прокомментировал ситуацию с дракой в Московском метрополитене, в ходе которой был избит тремя уроженцами Дагестана житель столицы.

«Ситуация достаточно некрасивая. Абсолютное большинство дагестанцев осуждает это. Мониторил социальные сети... Конечно, они очень переживают за такие выходки наших земляков, которые ведут себя так некрасиво, неадекватно, по-идиотски», - сказал он.

По мнению члена Общественной палаты, такие ситуации формируют негативное отношение к представителям республики в целом.

«Как говорят, одна паршивая овца стадо портит. Вот это мнение не хотелось бы, чтобы распространилось на все дагестанское сообщество», - отметил Азизханов.

Драка произошла 4 октября в вагоне московского метро на Арбатско-Покровской линии между станциями «Измайловская» и «Первомайская». Трое мужчин избили пассажира, который, по словам свидетелей, вступился за девушку. Подозреваемые скрылись с места происшествия, но были задержаны полицейскими. Сейчас они находятся под стражей.