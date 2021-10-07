Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Паршивая овца стадо портит»: в Общественной палате Дагестана высказались о драке в метро

Анна Назайкина
13:55 07.10.2021
Такие ситуации формируют негативное отношение к жителям республики в целом, заявил Алюсет Азизханов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: UNEWS.PRO, VK
Читайте нас на:

Член Общественной палаты Дагестана Алюсет Азизханов в беседе со «Звездой» прокомментировал ситуацию с дракой в Московском метрополитене, в ходе которой был избит тремя уроженцами Дагестана житель столицы.

«Ситуация достаточно некрасивая. Абсолютное большинство дагестанцев осуждает это. Мониторил социальные сети... Конечно, они очень переживают за такие выходки наших земляков, которые ведут себя так некрасиво, неадекватно, по-идиотски», - сказал он.

По мнению члена Общественной палаты, такие ситуации формируют негативное отношение к представителям республики в целом.

«Как говорят, одна паршивая овца стадо портит. Вот это мнение не хотелось бы, чтобы распространилось на все дагестанское сообщество», - отметил Азизханов.

Драка произошла 4 октября в вагоне московского метро на Арбатско-Покровской линии между станциями «Измайловская» и «Первомайская». Трое мужчин избили пассажира, который, по словам свидетелей, вступился за девушку. Подозреваемые скрылись с места происшествия, но были задержаны полицейскими. Сейчас они находятся под стражей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:44 В стране и мире
Экс-замглавы Минпросвещения Марине Раковой предъявлено обвинение
14:21 В стране и мире
Суд на Украине заочно арестовал экс-президента Януковича
13:06 В стране и мире
Видео
Раскрыты подробности взрыва на танкере «Семен Дежнев» в Иркутской области
12:02 В стране и мире
Видео
«Могли бы ударить ее»: девушка вступившегося за пассажирку метро высказалась о произошедшем
05:20 В стране и мире
МВД внесло изменения в правила выезда детей за границу
Популярное
Видео
Переломы лицевой кости и носа: избитый в московском метро опубликовал фото из больницы
Видео
Джек Потрошитель XX века: в США раскрыли личность серийного убийцы Зодиака
Мясников назвал опасную ошибку при выборе картофеля
Видео
«Жуткая вонь»: москвич возмутил соседей выставкой отрубленных голов животных в подъезде
Дзюба рассказал о своих проблемах с мотивацией
Геббельса обнаружили в списке почетных граждан немецкого города
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.