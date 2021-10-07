В Кремле отметили, что действия НАТО не дают надеяться на возобновление диалога

Поведение НАТО не позволяет Москве строить иллюзии касательно возобновления диалога с альянсом, сейчас эти перспективы подрываются почти полностью. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решении организации лишить аккредитации российских дипломатов.

«Здесь очевидна противоречивость в заявлениях представителей НАТО о желании нормализовать отношения с нашей страной и в реальных действиях. Эти действия, конечно, не позволяют нам строить иллюзий относительно возможности нормализации отношений и возобновления диалога с НАТО. Скорее, эти перспективы подрывают практически полностью», – отметил представитель Кремля.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко сказал, что высылка НАТО восьми российских дипломатов из Брюсселя показывает истинную ценность заявлений американской стороны о важности деэскалации отношений с РФ.