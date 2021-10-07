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В России не обнаружили штаммы коронавируса «Мю» и «Лямбда»

Виктория Ивашечкина
13:20 07.10.2021
По словам ученого, на территории страны за все время пандемии выявили «альфа», «бета», «гамма» и «дельта» штаммы.
В России не обнаружили штаммы коронавируса «Мю» и «Лямбда»
© Фото: Boris Roessler, dpa,globallookpress
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Директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин рассказал, что штаммы COVID-19 «Лямбда» и «Мю» не были обнаружены в России.

«Лямбда» и «мю» у нас не был обнаружен», - сказал Акимкин, передает РИА Новости.

По словам ученого, на территории страны за все время пандемии выявили «альфа», «бета», «гамма» и «дельта» штаммы COVID-19.

Ранее группа ученых под руководством профессора Маастрихтского университета в Нидерландах Паула Савелкаула обнаружила новый вариант COVID-19, который содержит мутации высокозаразного дельта-штамма, а также так же разновидности бета, на которую слабо действуют антитела и вакцины.

По словам ученых, эта разновидность коронавируса, предположительно, появилась на территории России еще в феврале этого года. При этом активно она стала распространяться только в мае-июне.

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