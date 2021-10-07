Тематический поезд к 80-летию начала Битвы за Москву запустили в столичном метро

В столичном метрополитене отправился в первый рейс поезд «Герои и подвиги». Этот состав посвящен 80-летию с начала Великой Отечественной войны и Битвы за Москву.

Каждый вагон в составе посвящен отдельной теме – чудесным спасениям на войне, награждениям за отвагу. В оформлении использованы иллюстрации и информация о защитниках столицы.

Состав будет курсировать по Арбатско-Покровской линии до апреля 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье стартовал «Марш кремлевских курсантов». Он проводится в память о подвиге кремлевских курсантов в битве за Москву осенью 1941 года.