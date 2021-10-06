Марш кремлевских курсантов стартовал в Подмосковье

В подмосковной деревне Никольское стартовал «Марш кремлевских курсантов». Он проводится в память о подвиге кремлевских курсантов в битве за Москву осенью 1941 года, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Неизменные участники Марша – курсанты Московского высшего общевойскового командного училища – кремлевцы. Плечом к плечу с ними пройдут курсанты Михайловской военной артиллерийской академии, Тюменского высшего военно-инженерного командного училища и Военного университета Минобороны.

Шествие завершится в подмосковном Яропольце. Ее участники преодолеют 85 километров. По пути следования к кремлевцам присоединятся юнармейцы и участники патриотических организаций. Всего в акции будут участвовать свыше 500 человек.