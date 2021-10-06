Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Марш кремлевских курсантов стартовал в Подмосковье

Андрей Аркадьев
13:17 06.10.2021
Всего в шествии примет участие более 500 человек.
Марш кремлевских курсантов стартовал в Подмосковье
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В подмосковной деревне Никольское стартовал «Марш кремлевских курсантов». Он проводится в память о подвиге кремлевских курсантов в битве за Москву осенью 1941 года, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Неизменные участники Марша – курсанты Московского высшего общевойскового командного училища – кремлевцы. Плечом к плечу с ними пройдут курсанты Михайловской военной артиллерийской академии, Тюменского высшего военно-инженерного командного училища и Военного университета Минобороны.

Шествие завершится в подмосковном Яропольце. Ее участники преодолеют 85 километров. По пути следования к кремлевцам присоединятся юнармейцы и участники патриотических организаций. Всего в акции будут участвовать свыше 500 человек.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.