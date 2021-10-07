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Погранслужба Украины начала проверку из-за выезда Саакашвили

Майя Мусиенко
12:29 07.10.2021
Сообщается, что некоторые должностные лица отстранены от службы на время расследования.
Погранслужба Украины начала проверку из-за выезда Саакашвили
© Фото: Государственная пограничная служба Украины
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Государственная пограничная служба Украины организовала проверку по факту выезда бывшего президента Грузии и главы украинского исполнительного комитета Национального совета реформ Михаила Саакашвили с территории страны. От исполнения служебных обязанностей на период расследования были отстранены несколько чиновников. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко.

«В ситуации с гражданином Украины Саакашвили Государственной пограничной службой Украины действительно проводится служебная проверка. Расследуются обстоятельства его выезда из Украины и факт пересечения государственной границы. Подробно проверяется вся информация, каким образом он выехал за пределы Украины», - приводит слова представителя погранслужбы «Украинская правда».

По словам Демченко, в настоящий момент несколько должностных лиц из числа руководства Южного регионального управления на время расследования отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Ранее девушка Саакашвили и депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Елизавета Ясько заявила, что экс-президент согласен на экстрадицию на Украину, если с него снимут все обвинения в Грузии.

Политик Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. Он сам анонсировал свое возвращение на родину в социальных сетях, несмотря на то что в Грузии против него было возбуждено несколько уголовных дел.

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