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Девушка Саакашвили назвала условие его экстрадиции на Украину

Майя Мусиенко
13:11 06.10.2021
По словам Ясько, политик настроен по-боевому.
Девушка Саакашвили назвала условие его экстрадиции на Украину
© Фото: Pavlo Gonchar, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили согласен быть экстрадированным на территорию Украины, если с него снимут все обвинения в Грузии. Такое заявление сделала девушка политика, депутат Рады от фракции «Слуга народа» Елизавета Ясько.

«Сейчас все зависит от дипломатических переговоров, от позиции Украины. В данный момент Михаил Саакашвили не может согласиться на то, что он виновен. Он настроен по-боевому», – рассказала она телеканалу «Украина-24».

Депутат Рады также подчеркнула, что «если будут процессы, связанные с передачей его на Украину», то следует добиваться снятия с политика всех обвинений. Кроме того, по словам Ясько, экс-президент Грузии голодает уже шестой день. Девушка призвала правоохранителей сберечь его здоровье.

Накануне подруга Саакашвили навестила политика в тюрьме. После свидания Ясько потребовала скорейшего освобождения экс-президента Грузии.

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