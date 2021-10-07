Депутат Рады заявил, что Зеленский отказался от выгодного контракта с Россией

Договоренности по поводу стоимости газа, к которым пришли председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук и власти России, в том числе президент Владимир Путин, могли изменить положение Украины. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Украины Ренат Кузьмин в эфире телеканала «Первый независимый».

Парламентарий уверен, что в случае реализации предложения российского лидера экономика и народ Украины оказались бы в выигрыше, однако глава государства Владимир Зеленский отверг эти договоренности.

«А теперь представьте, как бы развивалась украинская экономика и какие бы были платежки у людей, если бы цена на газ в Украине была 175 долларов, притом что в Европе она 1 500 долларов», - сказал Кузьмин.

По словам депутата, современной украинской власти безразлична судьба страны и уровень жизни простых граждан. Вместо этого политическая элита занята улучшением собственного благосостояния, заключил парламентарий.

Ранее стало известно, что Украина потратит 1,8 миллиарда долларов на преодоление дефицита газа зимой. Сообщалось, что в настоящее время страна располагает только 15 миллиардами кубометров газа, когда на отопительный сезон требуется 19 миллиардов кубометров.