СК возбудил дело о покушении на убийство после избиения пассажира метро

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство после избиения молодого человека в метро в Москве.

Напомним, 4 октября произошла драка в вагоне московского метро между станциями «Измайловская» и «Первомайская». Трое мужчин избили пассажира, который, по словам свидетелей, вступился за девушку.

Молодого человека госпитализировали с переломами лицевой кости и носа, а также ушибами.

Сами подозреваемые скрылись с места происшествия, но через несколько минут были задержаны полицейскими. Накануне мужчин арестовали.

«После того, как потерпевший оказался на полу в собственной крови, один из нападавших продолжил наносить ему удары ногой по голове. С позиции следствия, эти обстоятельства свидетельствуют о совершении особо тяжкого преступления», - рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, передает РИА Новости.

Ранее Роман Ковалев, жестоко избитый в вагоне метро, рассказал «Звезде», что до сих пор находится в больнице. По словам молодого человека, врачи ждут, когда спадет отек. Только тогда можно будет поставить окончательные диагнозы и назначить необходимое лечение.