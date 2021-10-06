СМИ сообщили об ухудшении состояния Гаркалина

Российского актера Валерия Гаркалина перевели в реанимацию - его состояние ухудшилось. Mash сообщает, что прошедшей ночью у народного артиста резко упал уровень сатурации - ниже нормы.

По информации СМИ, врачи подключили Гаркалина к кислороду под давлением. У артиста критическая стадия пневмонии. Сообщается, что у Гаркалина поражено более 75% легких. При этом актер остается в сознании.

Ранее сообщалось, что Валерий Гаркалин был доставлен в московскую больницу 2 октября с положительным тестом на коронавирус и поражением легких 25-50%.

Утверждалось, что болезнь артиста развивалась на фоне хронических проблем с сердцем.