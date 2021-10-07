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Суд США примет от Тинькова 448 миллионов долларов

Иван Линдеманн
00:18 07.10.2021
Российский бизнесмен пошел на сделку со следствием и признал вину в налоговых преступлениях.
Суд США примет от Тинькова 448 миллионов долларов
© Фото: Катерина Лызлова, РИА Новости
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Олег Тиньков выплатит суду северного округа Калифорнии более 448 миллионов долларов. Российский бизнесмен пошел на сделку со следствием и признал вину в налоговых преступлениях.

«Клерк суда северного округа Калифорнии должен принять от подсудимого денежный перевод, чек или денежный ордер на сумму 448,96 миллиона долларов», - следует из документов, опубликованных в судебной базе.

Ранее налоговая служба США обвинила Тинькова в неуплате налогов в начале 2020 года. Бизнесмену грозило до шести лет тюрьмы. Сначала он отказывался признавать вину, но потом пошел на сделку с Минюстом.

Стоить отметить, что выплата 448 миллионов долларов не означает освобождение Тинькова от ответственности. Окончательный приговор бизнесмену вынесут 29 октября.

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