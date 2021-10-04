Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

«Селенга-2021»: летчики России и Монголии впервые провели совместные полеты на Ми-8

Алексей Курильченко
03:00 04.10.2021
На совместном российско-монгольском учении задействована армейская авиация Восточного военного округа, летный состав которой впервые выполняет полеты совместно с летчиками ВВС Монголии.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Личный состав ВКС России и ВВС Монголии на совместном учении «Селенга-2021» провели подготовку к полетам, обслуживание авиационной техники и обмен опытом. Сложность выполнения тренировочных полетов заключается в том, что аэродром Налайх и полигон Дойтын Ам расположены в высокогорном районе, высота которых превышает 1,6 тысяч метров над уровнем моря. Условия размещения требуют от летного состава особенной и тщательной подготовки в технике пилотирования.

В ходе практического применения армейской авиации впервые будет выполнен новый тактический прием - «Клещи». Авиационное звено Ми-24 разделяется в воздухе, после чего с двух противоположных флангов одновременно выходят на боевой курс парами.

Впервые на ежегодном учении будет отработан один из сложнейших элементов по эвакуации раненых с учебного поля боя на вертолетах Ми-8. Также на учении впервые будет проведено воздушное минирование участков местности.

В ходе этапа боевых действий, на вертолетах МИ-8АМТШ «Терминатор» в заданный район будет доставлен тактический десант дружественных стран для уничтожения условного противника.

В текущем году на международном учении «Селенга-2021» задействованы военнослужащие мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Республике Бурятия и подразделения ВС Монголии.

Тактическое учение, направленное на борьбу с международным терроризмом, проводится в канун 100-летия создания Вооруженных сил Монголии и в преддверии 100-летнего юбилея установления дипломатических отношений  между Россией и Монголией.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:19 Армия
В России создадут 12 комплексов для обнаружения космических объектов
23:31 В стране и мире
Видео
Опубликовано новое видео с места крушения вертолета в Подмосковье
19:43 В стране и мире
Была стрельба: СМИ раскрыли подробности задержания подозреваемого в убийстве студенток в Гае
20:01 В стране и мире
Премьер Грузии назвал условия возвращения Саакашвили на Украину
22:41 В стране и мире
Видео
МВД РФ опубликовало кадры задержания подозреваемого в убийстве студенток в Гае
Популярное
Россиян предупредили о грядущей аномально снежной зиме
Видео
Найден дом, в котором скрывался Саакашвили до задержания полицией Грузии
Видео
Ученые впервые сняли видео из центра урагана
СК возбудил уголовное дело в отношении блогера Бобиева
На Украине признали право «Газпрома» прекратить транзит газа
Прохор Шаляпин не сможет проститься с умершей женой
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.