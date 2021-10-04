«Селенга-2021»: летчики России и Монголии впервые провели совместные полеты на Ми-8

Личный состав ВКС России и ВВС Монголии на совместном учении «Селенга-2021» провели подготовку к полетам, обслуживание авиационной техники и обмен опытом. Сложность выполнения тренировочных полетов заключается в том, что аэродром Налайх и полигон Дойтын Ам расположены в высокогорном районе, высота которых превышает 1,6 тысяч метров над уровнем моря. Условия размещения требуют от летного состава особенной и тщательной подготовки в технике пилотирования.

В ходе практического применения армейской авиации впервые будет выполнен новый тактический прием - «Клещи». Авиационное звено Ми-24 разделяется в воздухе, после чего с двух противоположных флангов одновременно выходят на боевой курс парами.

Впервые на ежегодном учении будет отработан один из сложнейших элементов по эвакуации раненых с учебного поля боя на вертолетах Ми-8. Также на учении впервые будет проведено воздушное минирование участков местности.

В ходе этапа боевых действий, на вертолетах МИ-8АМТШ «Терминатор» в заданный район будет доставлен тактический десант дружественных стран для уничтожения условного противника.

В текущем году на международном учении «Селенга-2021» задействованы военнослужащие мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Республике Бурятия и подразделения ВС Монголии.

Тактическое учение, направленное на борьбу с международным терроризмом, проводится в канун 100-летия создания Вооруженных сил Монголии и в преддверии 100-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Россией и Монголией.