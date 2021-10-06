На Дальнем Востоке стартовала масштабная проверка систем оповещения

Сегодня по всей России проходит масштабная тренировка системы оповещения с включением сирен. Первыми сигнал тревоги и слова «Внимание всем» услышали жители Дальнего Востока.

По телеканалам и радио также будет передаваться информация о сложившейся обстановке и порядке действия населения при угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера.

В первую очередь, это необходимо, чтобы проверить работоспособность каждого громкоговорителя в системе и напомнить жителям, что нужно делать в случае опасности. В МЧС попросили граждан сохранять спокойствие и не пугаться неожиданного звука.

Несколькими днями ранее сообщалось, что в среду, 6 октября, МЧС проверит техническое состояние и готовность к работе систем оповещения населения по всей стране.

Запуск электросирен и громкоговорителей запланирован с подачей сигнала «Внимание всем!» в 10.40 по местному времени регионов. Также в МЧС добавили, что эфир общероссийских телеканалов будет замещен до одной минуты.