МЧС проведет масштабную проверку систем оповещения во всех регионах РФ

МЧС проверит техническое состояние и готовность к работе систем оповещения населения по всей России в среду, 6 октября. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе министерства.

«Шестого октября во всех субъектах страны будут проведены комплексные проверки готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней», - отметили в ведомстве.

Уточняется, что запуск электросирен и громкоговорителей запланирован с подачей сигнала «Внимание всем!» в 10.40 по местному времени регионов. Также в МЧС добавили, что эфир общероссийских телеканалов будет замещен до одной минуты.

«Целью проверок является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», - пояснили в министерстве.

Кроме того, в ведомстве обратились к россиянам с просьбой сохранять порядок и спокойствие: запуск громкоговорителей и замещение телеэфира будут плановыми.