Семечки назвали угрозой для иммунитета

Тыквенные семечки хорошо влияют на нервную систему, а подсолнечные могут плохо отразиться на иммунитете. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik диетолог Наталья Сычева.

Польза семечек зависит от растения, семена которого человек употребляет в пищу, так, свойства подсолнечных и тыквенных семечек отличаются, пояснила она.

Сычева отметила, что у тыквенных семечек масса терапевтических свойств.

«Например, в них достаточно большое количество магния, который хорошо действует на нервную систему. Это важно, поскольку сейчас практически все в хроническом стрессе, и семечки здесь были бы очень полезны», - сказала она.

Что касается семян подсолнечника, то, по словам специалиста, в них высокое содержание жирорастворимых витаминов A, E и D. В то же время они содержат и много полунасыщенной жирной кислоты омега-6, которой в рационе современного человека «и так перебор», подчеркнула Сычева. Из-за того, что омега-3 в семечках при этом мало, может нарушиться соотношение жирных кислот, что негативно влияет на иммунитет и воспалительные процессы в организме, добавила она.

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