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Диетолог назвал полезные и вредные грибы

Кира Тило
02:28 03.10.2021
Доктор медицинских наук поделился, какие грибы хорошие, а какими можно отравиться. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Nikolay Gyngazov Global Look Press
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Грибы бывают «дикие» и «домашние», считает диетолог и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. По его словам, именно домашние обладают свойством «хороших» - они полезны для организма человека.

«Если говорить с диетологической точки зрения, то домашние грибы - хорошая вещь. Хорошая, потому что они увеличивают количество клетчатки в нашем рационе за счет хитина - пищевого волокна, которое содержится в грибах. И какие-то еще молекулы, которые вроде бы хорошо себя показывают в анти-возрастных процессах», - рассказал диетолог.

Лесные же грибы часто оказываются источником токсинов и аллергенов, сказал эксперт. 

«Накапливают горечи, а люди бывают очень чувствительны к ней. При недостаточной термической обработке - чуть поджарили и поехали есть - можно отравиться грибами. Но это может ограничиться чисто кишечным расстройством», - объяснил Гинзбург.

Диетолог рассказал, что можно отравиться даже съедобными грибами. Гинзбург связывает это с избыточной реакцией на грибы у некоторых людей. 

«Шампиньоны вы можете просто есть. Посолил и ешь, а хочешь и не соли. А вот лесные, например опята, там довольно много горечи в самом грибе. Если толком не проварить эти горечи, то они могут попасть в пищу. Есть вот дети, пожилые люди - они могут дать кишечное расстройство на такие грибы», - предупредил Михаил Гинзбург. 

Также эксперт рассказал о наиболее полезных сортах рыбы. По мнению диетолога, таковыми являются жирные сельдевые, тресковые, лососевые. При этом речь идет именно о дикой рыбе, указал Гинзбург.

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