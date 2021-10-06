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Бывшая сотрудница Facebook раскритиковала руководство соцсети в Конгрессе

Иван Линдеманн
05:58 06.10.2021
По словам Фрэнсис Хауген, несмотря на декларацию одинаковых прав для всех пользователей, звезды и популярные блогеры имеют в Facebook больше преференций, чем все остальные.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Pavlo Gonchar globallookpress
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Новый удар по Facebook - бывшая сотрудница компании выступила на слушаниях в Конгрессе и обвинила социальную сеть в том, что она работает в ущерб интересам общества.

По словам Фрэнсис Хауген, несмотря на декларацию одинаковых прав для всех пользователей, звезды и популярные блогеры имеют в Facebook больше преференций, чем все остальные. Посты знаменитостей не удаляют, даже если они нарушают правила платформы.

Кроме того, Instagram, тоже принадлежащий компании Facebook, эксплуатирует образ идеальной жизни, из-за чего, как минимум у 30 % подростков развивается комплекс неполноценности.

«Я здесь, потому что уверена: продукты Facebook вредят детям, поддерживают политику разделения и ослабляют нашу демократию. Руководство компании знает, как сделать Facebook и Instagram более безопасными, но не принимает никаких мер, так как это может негативно повлиять на астрономические прибыли. Необходимо принять меры в рамках Конгресса. Этот кризис не решить без участия законодателей», - заявила она.

Выпускница Гарварда Фрэнсис Хауген работала в Facebook менеджером. С 2019 года она тайно копировала результаты исследований, которые проводили внутренние службы компании. Когда Хауген уволили, она написала на бывших работодателей жалобу в правоохранительные органы и передала в прессу собранные материалы. После серии публикаций и были назначены эти слушания в Конгрессе.

Основатель Facebook Марк Цукерберг уже отверг все обвинения. Он написал большой пост, весь смысл которого сводится к одной фразе «представление, что для нас приоритетом является прибыль, а не безопасность и благополучие пользователей, это просто неправда». По его словам, компании глубоко небезразличны такие вопросы как безопасность и психическое здоровье людей.

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