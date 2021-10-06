Ночной удар минометчиков: кадры уничтожения «противника» в Нижегородской области

На полигоне Мулино в Нижегородской области минометчики гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа уничтожили маневренную группу условного противника в ночное время суток. Это была контрольная проверка боевой готовности войск за летний период обучения.

«По разведывательным данным маневренная группа готовилась к ведению рейдовых действий на передовых позициях соединения. Перед минометчиками стояла задача уничтожить основные силы группы точными минометными ударами в ночное время, застав врасплох личный состав условного противника», - говорится в сообщении пресс-службы ЗВО.

Отмечается, что военнослужащие выполнили боевые стрельбы 120-мм минометов 2С12 «Сани» на расстояния от 1000 до 2500 метров.

«Минометным расчетам давалось 6 осветительных и 3 осколочных мины для попадания в мишень. При наведении минометов расчет командовал на открытие огня осветительной миной и при слабой освещенности производил наводку», - сказали в ЗВО.

Более 70% артиллеристов поразили мишени с первой попытки. После уничтожения основных сил противника каждый расчет выполнил боевую стрельбу из гранатометов РПГ-7В, автоматов АК-74М по разрозненным подразделениям условного противника.

Ранее на полигоне Мулино под Нижним Новгородом прошли учения связистов. В ходе тренировки военнослужащие запустили ретрансляторы с использованием БПЛА для увеличения дальности связи между полигоном и пунктом управления.